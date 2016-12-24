В этом году продолжится расчистка русла реки Мокша в Ковылкинском районе

В 2021 году на территории Ковылкинского района началась реализация регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» по расчистке русла реки Мокша. Он рассчитан на два года – все мероприятия планируется завершить в конце 2022-го.

В результате в районе будут расчищены 8 участков русла Мокши. Четыре из них, в районе сел Кочелаево, Слободиновка и Красная Пресня, расчищены в прошлом году. На данный момент работы ведутся на участке в районе деревни Новая Резеповка, здесь будут приведены в соответствие 2,5 км русла. Далее аналогичные работы пройдут вблизи сел Троицк, Рыбкино и Волгапино.

Финансирование работ осуществляется за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета республиканскому, на улучшение экологического состояния гидрографической среды.

В ходе реализации проекта ставится задача улучшить экологическое состояние гидрографической сети Мокши на протяженности свыше 17 км. При этом, почти для 15 тысяч человек улучшатся и условия проживания вблизи реки с экологической точки зрения.

За последние десятилетия Мокшу ни разу не избавляли от донных отложений и наносов. Русло сильно замусорено, акватория заросла камышом, водорослями и ряской. Работы нацпроекта «Экология» позволят предотвратить истощение и зарастание реки.

Мокша протекает по территории Пензенской, Нижегородской областей, Республики Мордовии и впадает в реку Оку в Рязанской области. На территории Мордовии река принимает 37 притоков длиной около 10 км.