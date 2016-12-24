На капитальный ремонт в Краснослободской поликлинике направлено более 55 миллионов рублей

«У проекта большой потенциал»
В Саранске состоялась презентация проекта «Наставничество», разработанного экспертным клубом «Моя Мордовия»
В конце прошлого года в Краснослободской поликлинике начался капитальный ремонт по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Сегодня от старого здания остались лишь стены, а все остальное делается заново, вплоть до перепланировки помещений, усиления дверных проемов, установки новых оконных блоков, системы очистки воздуха, отопления и водоснабжения, заливки новых полов, в том числе – с монтажом теплых.
- Ремонтные работы в здании 1980 года постройки идут по графику. Подрядная организация ООО «Анелия» из Саранска проводит капремонт в три этапа: замена кровли, инженерных коммуникаций, проведение противопожарного обеспечения и много другого, - поясняет главврач Краснослободской ЦРБ В.С.Киршев. – На сегодняшний день практически завершены работы по обновлению крыши здания, установлены новые оконные блоки и два витража, идут работы по замене инженерных коммуникаций, системам водоотведения и водоснабжения, по электроснабжению. Все должно быть готово к началу сентября. На проведение капремонта выделено более 55 миллионов рублей. Надеемся, что средств будет достаточно. Что касается оборудования, то заключаются договоры на поставку аппаратов ЭКГ, УЗИ экспертного класса, систем медицинского мониторинга, измерения артериального давления, компьютерного томографа.
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В Саранске состоялась презентация проекта «Наставничество», разработанного экспертным клубом «Моя Мордовия»
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