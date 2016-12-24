Глава Мордовии поздравил студенческие отряды с праздником

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем российских студенческих отрядов!

Мордовское отделение студенческих отрядов - одна из самых многочисленных общественных организаций республики. Она объединяет около 2500 целеустремленных, талантливых и активных молодых людей и входит в число лучших в стране.

В летний трудовой сезон студенты помогают сельскохозяйственным предприятиям республики, наши сервисные отряды трудятся в туристической сфере, многие в буквальном смысле приложили руку к строительству объектов федерального значения и тем самым внесли личный вклад в реализацию важных для региона и государства проектов.

Приятно отметить, что молодые бойцы бережно хранят традиции трудового движения, выдвигают значимые общественные инициативы. Уверен, студенческие отряды Мордовии будут и впредь наращивать свой потенциал. Мы ждем от вас активности, новых идей и предложений.

Желаю всем участникам и ветеранам стройотрядовского движения здоровья, плодотворной работы и успехов во всех начинаниях!

Глава Республики Мордовия А. Здунов