Глава Мордовии поздравил студенческие отряды с праздником

«Арена в очень хорошем состоянии!»
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Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем российских студенческих отрядов!
Мордовское отделение студенческих отрядов - одна из самых многочисленных общественных организаций республики. Она объединяет около 2500 целеустремленных, талантливых и активных молодых людей и входит в число лучших в стране.
В летний трудовой сезон студенты помогают сельскохозяйственным предприятиям республики, наши сервисные отряды трудятся в туристической сфере, многие в буквальном смысле приложили руку к строительству объектов федерального значения и тем самым внесли личный вклад в реализацию важных для региона и государства проектов.
Приятно отметить, что молодые бойцы бережно хранят традиции трудового движения, выдвигают значимые общественные инициативы. Уверен, студенческие отряды Мордовии будут и впредь наращивать свой потенциал. Мы ждем от вас активности, новых идей и предложений.
Желаю всем участникам и ветеранам стройотрядовского движения здоровья, плодотворной работы и успехов во всех начинаниях!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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