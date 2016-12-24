Нина Любишкина: «Новые технологии в избирательном праве помогут взаимодействию общества и государства»

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Член Общественной палаты РМ, заслуженный юрист Республики Мордовия Нина Любишкина в экспертном комментарии о развитии системы дистанционного электронного голосования отметила, что экспериментальный опыт применения дистанционного электронного голосования показал - возможность проголосовать дистанционно позитивно воспринята обществом.
«В России голосование с использованием информационных технологий применялось трижды: в 2019 году на выборах депутатов Мосгордумы, в 2020 году в ходе общероссийского голосования по принятию поправок в Конституцию РФ и на дополнительных выборах в Госдуму.
Применение электронного голосования обеспечивает ряд преимуществ в организации и проведении выборов, способно привлечь внимание граждан к избирательным процессам. По данным ЦИК, явка на дистанционное электронное голосование превышала 90%. Указанный показатель значительно превышает аналогичный показатель при реализации гражданами активного избирательного права путем традиционного голосования.
Таким образом, опыт применения дистанционного электронного голосования на выборах в 2019 – 2021 годах, действующего в экспериментальном режиме, показал, что возможность проголосовать дистанционно, была позитивно воспринята обществом.
Считаю, что дистанционное электронное голосование будет являться одним из результативных способов преодоления существующей в России проблемы абсентеизма, в частности среди молодого избирателя. Кроме того, внедрение электронных технологий в избирательное право способствует более эффективному взаимодействию общества и государства, направлено на построение и функционирование электронного государства в России, что соответствует потребностям современного общества», - отметила Нина Любишкина.
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