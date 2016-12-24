Алена Булгакова: «Заявления о нелегитимности дистанционного голосования идут от незнания процедуры»

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Член Общественной палаты России, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова в комментарии по теме дистанционного электронного голосования отметила, что проработка норм, регулирующих ДЭГ должна проводиться с участием экспертного сообщества. Напомним, что в конце января Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает единые правила проведения ДЭГ.
«У дистанционного электронного голосования большое будущее. Главное преимущество такой формы волеизъявления заключается в том, что она обеспечивает потребность большого числа избирателей в удобстве, безопасности и возможности реализовать свою гражданскую позицию без отрыва от личных дел.
Все заявления о нелегитимности дистанционного голосования исходят от незнания процедуры. Дальнейшая проработка норм, регулирующих все вопросы проведения ДЭГ, должна проводиться с обязательным участием экспертного сообщества. Остается плотно сотрудничать с избирательными комиссиями в части подготовки и обсуждения порядка проведения дистанционного голосования», - подчеркнула Алена Булгакова.
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Артём Здунов принял участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
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