Алена Булгакова: «Заявления о нелегитимности дистанционного голосования идут от незнания процедуры»

Член Общественной палаты России, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова в комментарии по теме дистанционного электронного голосования отметила, что проработка норм, регулирующих ДЭГ должна проводиться с участием экспертного сообщества. Напомним, что в конце января Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает единые правила проведения ДЭГ.

«У дистанционного электронного голосования большое будущее. Главное преимущество такой формы волеизъявления заключается в том, что она обеспечивает потребность большого числа избирателей в удобстве, безопасности и возможности реализовать свою гражданскую позицию без отрыва от личных дел.

Все заявления о нелегитимности дистанционного голосования исходят от незнания процедуры. Дальнейшая проработка норм, регулирующих все вопросы проведения ДЭГ, должна проводиться с обязательным участием экспертного сообщества. Остается плотно сотрудничать с избирательными комиссиями в части подготовки и обсуждения порядка проведения дистанционного голосования», - подчеркнула Алена Булгакова.