77 лет подвигу Героя Советского Союза Михаила Девятаева

8 февраля исполнилось 77 лет со дня побега группы заключенных из немецкого концентрационного лагеря на острове Узедом. В этот день в 1945 году десять военнопленных под руководством уроженца Торбеевского района Мордовии Михаила Девятаева угнали новейший немецкий бомбардировщик Хенкель-111. На борту находилась секретная документация.



Имя легендарного летчика стало объединяющим для двух регионов: Мордовии и Татарстана. В столице Мордовии на площади Победы установлен памятный знак «Побег из ада», в Торбееве установлен монумент и открыт Дом-музей Девятаева, его именем названы улицы в Саранске и Казани.



В памятную дату в Национальной библиотеке Татарстана состоялся свободный показ фильма «Девятаев». На Арском кладбище в Казани и в Торбеевском районе Мордовии состоялось торжественное возложение цветов на могиле и к монументу героя.

Бойцы поискового отряда «Память» имени Героя Советского Союза Михаила Девятаева саранской школы №28 приняли участие в Марше Памяти «Снежный десант-2022». В Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945г.г. прошел час истории «Легендарный лётчик…», в школах города проведены уроки мужества.



«Михаил Петрович при жизни стал для нас человеком-легендой, при этом всегда находил время для живого общения, особенно с молодежью. В школьные годы мне довелось бывать в гостях у Героя Советского Союза, слушать его очень искренние рассказы, эти впечатления останутся в сердце и памяти навсегда», - отметил Глава Мордовии Артём Здунов.