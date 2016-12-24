В Мордовии двух «цеховиков» будут судить за производство и сбыт ядовитой «незамерзайки»

В Мордовии в суд направлено дело по двум «цеховикам», уличенным в незаконном производстве и сбыте «незамерзайки» на сумму около 3 миллионов рублей. Под уголовное преследование угодили 40-летний деятель из Саранска и 56-летний директор фирмы по производству пластмассовых изделий. Об этом сообщает прокуратура республики.

По версии следствия, идея прибыльного бизнеса зародилась у более молодого партнера в криминальном тандеме. Он арендовал нежилое складское помещение на Александровском шоссе Саранска и завез сюда сырье для будущего производства - ядовитый метиловый спирт (метанол).

В сентябре 2019 года к перспективному делу подключился руководитель «пластмассовой фирмы». В оборудованном помещении метиловым спиртом заполнялись товарные емкости, а потом продукция подпольного производства поступала в продажу под видом автомобильной стеклоомывающей жидкости.

Через год успешной работы производственная площадка была перенесена в село Лямбирь, и действовала здесь до февраля 2021 года, пока бизнес «цеховиков» не пресекли борцы с экономическими преступлениями МВД по РМ. По подсчетам правоохранителей, за время функционирования нелегального заводика обвиняемые реализовали не менее 57 тысяч «баклажек» с самопальной «незамерзайкой» на сумму около 3 миллионов рублей.

За незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта парочке «химиков» светит вплоть до 5 лет заключения. Но по таким делам довольно часто выносятся именно «штрафные вердикты».