В Саранске 5 февраля будет проведен мастер-класс «Тигруша»

5 февраля в Музее мордовской народной культуры (Советская, 19) в 14:00 вас приглашают на мастер-класс по созданию магнитика — символа 2022 года. Создавать милых «тигрушек» вас научит научный сотрудник ММНК Людмила Лушкина.

Новый год по восточному календарю, или китайский Новый год, наступил 1 февраля. Праздник отмечается на протяжении двух недель и сопровождается многочисленными ритуалами, обрядами и обычаями. Каждый человек с особым трепетом подходит к выбору подарков для своих родных и близких. Особенно ценны сувениры, созданные своими руками, в них - тепло и частичка души автора. Покровителем наступившего Нового года является величественное животное – тигр.

Встречи проводятся с соблюдением санитарных требований. Материалы предоставляются. Количество мест ограничено.

Необходима предварительная запись: 8 (8342) 24-67-94. Стоимость - 150 рублей (единая цена для пользователей «Пушкинской карты» и других участников). Принять участие в мастер-классе могут лица, достигшие 18 лет (в соответствии с Указом Главы РМ и приказом Минкультнаца РМ).