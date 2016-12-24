В Саранске 5 февраля будет проведен мастер-класс «Тигруша»

Вопросы для Главы
Артём Здунов принял участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
5 февраля в Музее мордовской народной культуры (Советская, 19) в 14:00 вас приглашают на мастер-класс по созданию магнитика — символа 2022 года. Создавать милых «тигрушек» вас научит научный сотрудник ММНК Людмила Лушкина.
Новый год по восточному календарю, или китайский Новый год, наступил 1 февраля. Праздник отмечается на протяжении двух недель и сопровождается многочисленными ритуалами, обрядами и обычаями. Каждый человек с особым трепетом подходит к выбору подарков для своих родных и близких. Особенно ценны сувениры, созданные своими руками, в них - тепло и частичка души автора. Покровителем наступившего Нового года является величественное животное – тигр.
Встречи проводятся с соблюдением санитарных требований. Материалы предоставляются. Количество мест ограничено.
Необходима предварительная запись: 8 (8342) 24-67-94. Стоимость - 150 рублей (единая цена для пользователей «Пушкинской карты» и других участников). Принять участие в мастер-классе могут лица, достигшие 18 лет (в соответствии с Указом Главы РМ и приказом Минкультнаца РМ).
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Артём Здунов принял участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
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