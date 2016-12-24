В этом году начнется расчистка русла реки Саранка

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» в 2022 году начнется расчистка русла реки Саранка на территории столицы Мордовии (общая стоимость работ – 61 миллион рублей).

В этом году также продолжатся работы по расчистке русла реки Мокша на территории Ковылкинского района и на территории Старозубаревского сельского поселения Краснослободского района.