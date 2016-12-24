В Ичалковском районе появится еще одна «Точка роста»

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Ичалковском районе Мордовии в этом году запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги Саранск-Ромоданово-Б.Игнатово от ДСПМК до санатория «Алатырь» протяженностью 12 км.

Также по программе «Развитие уличной дорожной сети» предусмотрен капитальный ремонт автомобильных дорог в с. Рождествено по улицам Школьная, Красная Горка и участков по улицам Кулакова, Первомайская (от ул. Октябрьская до д. 25) и по Садовой (от ул. Октябрьской до ул. Школьной).

В 2022 году планируется приобрести 18 квартир, площадью 841,8 кв.м. и переселить 34 человека в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Кроме того, необходимо обеспечить жильем детей, оставшихся без попечения родителей. Для этого будут проведены конкурсные процедуры на приобретение 2-х квартир.

В рамках национального проекта «Образование» в этом году будет открыт ещё один центр образования цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста» на базе Ладской средней школы.

В дополнение, в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» предпологается получение грантов на обустройство территории памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, расположенного в селе Ичалки. Новый облик должен обрести рукотворный водоём «Пруд Кемлянский» на 1-ом Ленинском переулке и обустройство детской площадки на ул. Торбина в селе Кемля.