Дама из Саранска посвятила новогодние праздники мошенникам

35-летняя жительница Саранска почти месяц с декабря прошлого года находилась под дистанционным контролем аферистов, выманивших у нее полтора миллиона рублей. Сценарий обмана был так примитивен, что даже удивительно, как молодая женщина могла принять все происходящее за чистую монету.

Даме позвонил «сотрудник банка», рассказал об угрозе оформления на нее кредита третьими лицами и посоветовал пресечь эту операцию при помощи вывода средств. Жительнице города нужно было самой подать заявку на кредитные деньги, а после ее одобрения – перечислить все сбережения на «спецсчета». Женщина так и поступила

За месяц жертва обмана набрала кредитов на 1 миллион 521 тысячу рублей, которые перевела на какие-то левые реквизиты. При этом последний займ в сумме 300 тысяч рублей был выдан только под залог ее автомобиля.

Наконец, 21 января потерпевшей поступил еще один звонок, во время которого лже-специалист банка пояснил, что произошел технический сбой и часть перечисленных ею денежных средств не поступили на резервный счет. Поэтому требовалось оформить еще один кредит в сумме 200 тысяч рублей и переправить деньги заново. Только тогда доверчивая особа поняла, что все это время имела дело с махинаторами, и пошла в полицию.