Глава Мордовии поздравил молодых людей с Днем российского студенчества

Пенсионерка из-за аферистов едва не лишилась квартиры
Жительница Саранска перечислила злоумышленникам более 700 тысяч рублей и рисковала остаться без собственного жилья
Дорогие друзья, студенты! Поздравляю вас с Днем российского студенчества!
Студенческая пора - время открытий, поиска своего пути, смелых планов, когда всё кажется возможным. Сейчас у вас самый яркий, весёлый и в то же время очень ответственный этап в жизни. В это время закладываются основы будущих профессиональных и жизненных свершений.
Наши вузы считаются одними из сильнейших, педагогами высшей школы накоплен уникальный опыт. И сегодня у студентов есть масса возможностей получить квалификацию, повысить уровень знаний и реализовать себя в любой сфере деятельности. Именно вам, сегодняшним студентам предстоит продолжить преобразования нашего региона. От качества полученных вами знаний, от вашей энергии и настойчивости зависит будущее республики и страны в целом.
Студенты Мордовии – активные участники мероприятий президентской платформы «Россия - страна возможностей», молодежных форумов, волонтёрского движения и многих других крупных проектов. Отдельно хотелось бы отметить тех, кому предстоит организовывать, и принимать участие в финале Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет в Саранске. Уверен, у нас с вами всё получится.
Желаю всему студенческому сообществу республики добиваться поставленных целей, здоровья и новых открытий!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
Поделиться в соц. сетях:
Жительница Саранска перечислила злоумышленникам более 700 тысяч рублей и рисковала остаться без собственного жилья
В Саранске состоялась презентация проекта «Наставничество», разработанного экспертным клубом «Моя Мордовия»
В Лямбире учитель из «травмата» расстрелял директора школы и ее мужа
В Саранске на мусоросортировочном комплексе состоялось техническое открытие новой линии
В ПФО создали уникальный аудиовизуальный альбом
Бывшему заместителю начальника УФСИН по РМ вынесли приговор за взятку и мошенничество
В Саранске состоялось заседание регионального оперативного штаба
В Покровских Селищах Зубово-Полянского района построен Дом культуры
Убежден генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов
Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей