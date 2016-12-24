Глава Мордовии поздравил молодых людей с Днем российского студенчества

Дорогие друзья, студенты! Поздравляю вас с Днем российского студенчества!



Студенческая пора - время открытий, поиска своего пути, смелых планов, когда всё кажется возможным. Сейчас у вас самый яркий, весёлый и в то же время очень ответственный этап в жизни. В это время закладываются основы будущих профессиональных и жизненных свершений.

Наши вузы считаются одними из сильнейших, педагогами высшей школы накоплен уникальный опыт. И сегодня у студентов есть масса возможностей получить квалификацию, повысить уровень знаний и реализовать себя в любой сфере деятельности. Именно вам, сегодняшним студентам предстоит продолжить преобразования нашего региона. От качества полученных вами знаний, от вашей энергии и настойчивости зависит будущее республики и страны в целом.



Студенты Мордовии – активные участники мероприятий президентской платформы «Россия - страна возможностей», молодежных форумов, волонтёрского движения и многих других крупных проектов. Отдельно хотелось бы отметить тех, кому предстоит организовывать, и принимать участие в финале Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет в Саранске. Уверен, у нас с вами всё получится.

Желаю всему студенческому сообществу республики добиваться поставленных целей, здоровья и новых открытий!

Глава Республики Мордовия А. Здунов