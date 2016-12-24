Общественники дали старт акции «Снежный фронт» в двух селах Большеберезниковского района Мордовии

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия провели акцию «Снежный фронт» в двух селах Большеберезниковского района.

К мероприятию присоединились представители республиканского патриотического объединения «Поиск» и общественной организации«Спортивный клуб «Терентич Тим».

После зимней метели и образовавшихся глубоких снежных заносов общественники уделили особое внимание на состояние сельских памятников погибшим воинам, фельдшерско-акушерских пунктов и дворовых территорий одиноких пенсионеров.

В селе Дегилевка ребята расчистили от снега территории вокруг памятника погибшим воинам, местного ФАПа, а затем проложили длинную дорожку, ведущую к дому семьи Никитиных. Николаю Григорьевичу в декабре прошлого года исполнилось 94 года, супруге Надежде Михайловне – 90. Их хорошо знают не только в родном районе, но и в республике. Он – ветеран Великой Отечественной войны, она – ветеран труда. Педагоги по профессии воспитали не одно поколение школьников.

Ребята также привели в порядок дворовую территорию инвалида первой группы Сергея Нуянзина и вручили ему продуктовый пакет из «Тележки добра», собранный неравнодушными покупателями города Саранска.

В селе Гузынцы участники «Снежного фронта» помогли выправить дорожки одиноко проживающей пенсионерке Нине Алексеевне Аверьяновой. Она тоже получила пакет с продуктами из «Тележки добра».

Обрадовалась помощи и 92-летняя труженица тыла и ветеран труда Нина Ивановна Селякина из села Гузынцы. Пожилая женщина хорошо помнит тяжелые военные годы. В то время ей пришлось работать в колхозе дояркой, скотницей, разнорабочей и даже трактористом. В настоящее время живет одна.

«Сегодня мы приложили свои усилия для тех, кто больше всего в этом нуждается. И я благодарен всем участникам нашей акции по расчистке снега. Я думаю, что это отличная история не только для нас самих, но и яркий пример для подрастающего поколения», – отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Республике Мордовия Игорь Еремкин.

В ходе акции члены регионального штаба Народного фронта Игорь Еремкин и Ольга Веретенникова заодно передали сельским медучреждениям медицинские маски в количестве 4 тысячи штук.

«Хочется сказать, что это не первая акция Общероссийского народного фронта. Мы уже отвезли средства индивидуальной защиты в села Дубенского и Лямбирского районов. В этот раз их получили ФАПы Большеберезниковского района. Здесь проживают в основном пенсионеры преклонного возраста. Надеемся, что одноразовые маски станут необходимым средством профилактики коронавирусной инфекции»,- прокомментировала член регионального штаба Народного фронта в Республике Мордовия Ольга Веретенникова.

Напомним, что акция «Снежный фронт» стала ежегодной. Ее главная цель – выявить факты отсутствия или ненадлежащего качества работ по уборке улиц, дорог и проблемы по утилизации снега.