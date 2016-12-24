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По информации республиканской Госавтоинспекции, 19 января в поселке Николаевка иномарка закончила свой «аварийный заезд» у световой опоры. В 11 часов 55 минут напротив дома № 198 в поселке Николаевка 36-летний водитель автомашины «Киа Рио» не учел скорость к конкретным условиям дорожного движения, не справился с управлением и совершил наезд на барьерное ограждение, после чего автомашину отбросило на световую опору. В результате ДТП водитель «Киа Рио» и 37-летний пассажир с различными травмами были госпитализированы в больницу. У водителя взята кровь на анализ.
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Жительница Саранска перечислила злоумышленникам более 700 тысяч рублей и рисковала остаться без собственного жилья
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