Пенсионерка из-за аферистов едва не лишилась квартиры

Жительница Саранска перечислила злоумышленникам более 700 тысяч рублей и рисковала остаться без собственного жилья

Очередной случай дистанционного мошенничества зафиксировали полицейские в Мордовии. Жительница Саранска после звонков мнимых сотрудников полиции и ФСБ перечислила злоумышленникам более 700 тысяч рублей и рисковала лишиться собственного жилья.

17 января в дежурную часть полиции Саранска поступило сообщение 63-летней женщины о совершенном в отношении нее мошенничестве. Как рассказала потерпевшая, в декабре ей позвонил специалист банка и сообщил о возникших по ее счету рисках несанкционированной финансовой операции. Женщина засомневалась в правдивости этой информации, тогда собеседник заявил, что в подтверждение этого ей в ближайшее время позвонят сотрудники правоохранительных органов.

После этого с пенсионеркой по телефону связались фальшивые сотрудники полиции, которые использовали технологию подмены номера. Они посоветовали женщине перевести сбережения на безопасные счета. Жительница Саранска выполнила указания - 290 тысяч рублей своих накоплений она перечислила на продиктованные реквизиты.

На следующий день ей позвонил уже якобы сотрудник ФСБ, который попросил помочь в поимке мошенников, которые покушались на ее деньги. Следуя его указаниям, потерпевшая оформила в банках несколько кредитов и перевела все средства махинаторам. Общая сумма потерь пенсионерки составила 773 тысячи рублей.

Через некоторое время с женщиной вновь связались «силовики» и попросили оформить еще один кредит под залог квартиры. Однако эту заявку банк, к счастью, не одобрил. Мошенники сказали жительнице Саранска, что перезвонят ей после новогодних праздников и сообщат о результатах «анти-криминальной облавы». Впустую прождав несколько недель, женщина обратилась в полицию.