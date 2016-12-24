В Чамзинском районе детсадовцы занимаются по программе «Лего-город»

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» с 2020 году в Чамзинском районе на базе детского сада «Колокольчик» работает дополнительная общеразвивающая программа «Лего-город».

Наборы LEGO Classic для детей дошкольного возраста формируют навыки инженерно-технического мышления, увлекают в мир фантазии, позволяют реализовывать свои идеи.

«В детском саду есть все для того, чтобы дети с малых лет узнавали о новых интересных технологиях и развивали свои творческие способности, играя в современные игры и конструкторы», — отмечает педагог дополнительного образования О. Шалунова.

С помощью конструктора дети собирают различные модели, как по инструкции, так и по собственному замыслу. Lego объединяет в себе элементы игры с экспериментами, что активизирует мыслительно-речевую деятельность дошкольников, развивает конструкторские способности и воображение.