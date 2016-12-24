Алексей Ларькин исполнил детскую мечту в рамках акции «Ёлка Желаний»

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Алексей Ларькин исполнил мечту маленького Кирилла Кагирова - внутри большой конфеты пятилетний мальчик нашёл заветный контейнеровоз Mammoet. 27 декабря в рамках акции «Ёлка Желаний» министр посетил семью Кагировых и поздравил Кирилла и двух его сестер с наступающим Новым годом.

«Я впервые принял участие в этой замечательной акции, хотя она проводится ежегодно в рамках Всероссийского проекта «Мечтай со мной», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Это удивительный опыт сопричастности к предновогоднему чуду удивительных детей с большими мечтами», - поделился Алексей Ларькин.