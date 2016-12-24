В Саранске прошел семинар с секретарями и исполнительными секретарями местных отделений «Единой России»

В рамках семинара состоялась встреча партийного актива местных и первичных отделений партии с Главой Республики Мордовия, исполняющим полномочия Секретаря регионального отделения партии Артёмом Здуновым. В ходе встречи поставлены задачи перед партийными активистами на предстоящий период. Артём Здунов сказал, что считает эту встречу очень важной, так как работа местных и первичных отделений партии составляет основу партийной деятельности.

Глава региона напомнил, что 4 декабря, на третьем этапе 20 съезда партии Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев рекомендовал Президиуму Генсовета партии кандидатуры 12 глав субъектов на должность исполняющих полномочия руководителей соответствующих региональных отделений партии.

«Совмещая руководящие посты в органах власти и в региональных отделениях «Единой России», Главы субъектов получают дополнительную возможность решать задачи развития экономики, повышения качества жизни людей, выполнять поручения Президента страны, - подчеркнул Артём Здунов. - На съезде почти наполовину был обновлен Высший совет «Единой России». В него вошел депутат Госдумы от Мордовии Василий Пискарев. Для республики это важно. В состав Генерального совета партии вошла депутат Госдумы от Мордовии Юлия Оглоблина. Ее также избрали в Президиум Генерального совета партии. Надо использовать это преимущество и транслировать через наших представителей региональную повестку, повестку наших избирателей».

Артём Здунов отметил, что важным на съезде стало подведение итогов работы партии в течение пяти лет и прошедшей избирательной кампании. - «Наша победа стала справедливой оценкой проведенной работы, которая была проделана партийными структурами всех уровней. Президент страны подчеркнул, что к победе на выборах партию привели не громкие лозунги, а активная работа с избирателями. Этот опыт мы терять не должны».

Руководитель региона обозначил необходимость притока новых, молодых людей в ряды членов и сторонников партии. В этой связи, эффективным будет привлечение к партийной работе студенческой молодежи, победителей республиканского конкурса «Моя Мордовия». Участники конкурса предлагали проекты по благоустройству территорий, городов и сел республики. Это можно успешно коррелировать с реализацией партийных проектов.

Артём Здунов обратил внимание на такое условие успешной работы партии, как партийный контроль. Также он остановился на вопросах сотрудничества партии с бизнес-сообществом, общественными организациями, Общественной палатой республики.

В завершении, Артём Здунов поздравил участников встречи с наступающими новогодними праздниками и пожелал успеха в совместной работе.

По окончании встречи Артём Здунов принял участие в акции «Елка желаний». Шары с желаниями на елку разместили партийцы. Артём Здунов подарит 15 сладких подарков детям – инвалидам из общественной организации «Поддержка инвалидов с детства и детей-инвалидов»

Шары с «Елки желаний» сняли и секретари 25 местных отделений партии.