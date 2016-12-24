Народный фронт в Мордовии исполнил мечту учительницы из Чамзинки

В преддверии Нового 2022 года сбылась мечта 84-летней учительницы Альбины Ивановны Печказовой, проживающей в поселке Чамзинка Чамзинского района Республики Мордовия. Ее исполнили активисты Общероссийского народного фронта в рамках всероссийской акции «Мечтают все!», которая проходит по всей стране.

Заслуженный педагог получила в подарок увеличительное стекло на подставке для вышивания, с помощью которого ей будет легче выполнять любимую работу. Женщина от души поблагодарила общественников за неожиданный сюрприз.

Имя Альбины Ивановны Печказовой хорошо известно в Чамзинском районе. Почти 40 лет она трудилась в системе образования и дала путевку в жизнь многим учащимся. Педагог за свой труд удостоен звания «Отличник народного просвещения МАССР», «Отличник просвещения СССР», награждена значком «Победитель социалистического соревнования, имеет другие награды.

«Новый год – это время чудес и сказок. И, как правило, взрослые всегда создают для своих детей эту сказку. А сегодня мы решили наоборот: создать праздник и отличное настроение взрослому человеку, который посвятил десятки лет своей жизни воспитанию молодого поколения»,- прокомментировала руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия Наталья Сайгачева.

У Альбины Ивановны было трудное детство. Трагическое утро 22 июня 1941 года застало четырехлетнюю Алю на летней даче под Ленинградом. В первые дни войны все детские сады были эвакуированы. Вместе с другими малышами в одном из детских домов Кировской области Альбина Ивановна прожила до осени 1944 года под именем Валя. Так как имя Аля было редким, а маленькая девочка не называла себя полным именем, поэтому воспитатели восприняли ее как Валя. По этой причине ее мама Анна Ивановна Чернова долго разыскивала свою дочь. Лишь в 1944 году на четвертый запрос, составленный на имя Сталина, был получен ответ: «Детский сад эвакуирован в Кировскую область». Оттуда Анна Ивановна привезла Алю в Мордовию.

«Акция Мечтают все» в этом году направлена на поддержку сельских учителей старше 70 лет, которые много лет отработали в системе образования нашей республики и воспитали не одно поколение выпускников школ. Наша основная миссия - это внимание и забота к ближнему. В преддверии Нового года Народный фронт исполняет их заветные мечты», - отметил модератор тематической площадки «Образование» в Республике Мордовия Юрий Базов.