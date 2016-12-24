В Зубово-Полянской гимназии открылась школа бокса

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Вакцинация от коронавируса будет доступна жителям Мордовии и в период новогодних праздников
Благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпреокта «Демография» для всех категорий и групп населения появляются возможности для массовых занятий физкультурой и спортом.
В Зубово-Полянском районе в преддверии новогодних праздников на базе районной гимназии состоялось открытие школы бокса. В следующем году юные спортсмены будут обеспечены дополнительно новым инвентарем и оборудованием для занятий боксом, которые будут приобретены на сертификат от региональной школы бокса.
«Открытие боксерского зала в районе станет импульсом для новых побед зубовополянцев. Районное отделение школы бокса не только является самым многочисленным по составу, но и радует достойными результатами на соревнованиях различного уровня», - отметила председатель районного Совета депутатов Т. Л. Емельянова.
В подтверждение высокого признания уровня мастерства местных боксеров, которые выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта», на открытии им были вручены значки и ценные подарки. В их числе Максим Полютин, Кирилл и Илья Кондрашовы, Виктор Репашов.
«Одним из активно развивающихся спортивных направлений в нашем районе является бокс. Приятно видеть, как наши ребята увлекаются боксом, как их тренируют настоящие мастера самого мужского вида спорта – профессионалы своего дела. С появлением прекрасно оборудованного зала для юных боксеров мы надеемся на их новые достижения и победы», - сказал первый заместитель главы муниципального района И. А. Бобовский.
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Вакцинация от коронавируса будет доступна жителям Мордовии и в период новогодних праздников
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