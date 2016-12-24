В Саранске открылась комната «Игры Разума»

В Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина РМ состоялось открытие нового молодежного досугового пространства – комнаты «Игры Разума».

22 декабря в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина РМ состоялось открытие нового молодежного досугового пространства – комнаты «Игры Разума». Она появилась в Национальной библиотеке в рамках интеллектуально-образовательного проекта «Культура молодых», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

Проект реализован совместными усилиями Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РМ и МОО «Рост» Рузаевского района. Теперь в Пушкинке появилось необычное молодежное досуговое пространство, куда можно будет прийти почитать книги и комиксы, поиграть в настольные игры, снять видео для «Тик-Ток» и просто пообщаться с друзьями в уютной обстановке. В рамках реализации проекта также будет проводиться чемпионат «Битва умов», турниры по «Мафии», «Что? Где? Когда?», квизы и прочие активности.

Первыми посетителями комнаты стали студенты Саранского кооперативного института и Саранского медицинского колледжа. Их приветствовали почетные гости – Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела РМ Александр Губанищев, Председатель МОО «Рост» Ксения Вотякова, директор Пушкинки Анастасия Бакулина, комиссар МРО МОО «Российские студенческие отряды» Виктор Гущин и президент «Клуба интеллектуального творчества» г. Саранска Ариф Багапов.

Александр Губанищев отметил, что эта комната – яркий пример проекта, который создан молодежью для молодежи. Он пожелал, чтобы эта площадка никогда не пустовала, всегда была наполнена креативными молодыми людьми, которые могли бы здесь творить, отдыхать, получать удовольствие от общения. «Соцсети от нас никуда не денутся, они плотно вошли в нашу жизнь, но общение оффлайн дорогого стоит. Поэтому я желаю, чтобы этот проект реализовался с максимально возможным охватом и развивалось благодаря вам, молодым», - обратился он к гостям проекта. Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела РМ вручил благодарность Министра культуры за помощь в реализации проекта библиоволонтеру Евгению Чуваткину, благодаря которому в комнате появилось красочное граффити, а также Председателю МОО «Рост» Ксении Вотяковой.

Директор Пушкинки Анастасия Бакулина отметила, что в последние годы Национальная библиотека становится настоящим центром притяжения в самых разных отраслях. «Подобное преображение происходит во многом за счет того, что мы работаем на уровне государственного и частного партнерства с общественными организациями. У нас появился Библиоспортзал, где по сей день любой читатель Пушкинки может заниматься спортом. У нас появился Зал Государственной Символики, который пользуется огромной популярностью и занимает свое особое место в рамках патриотического воспитания молодежи. И вот сегодня мы буквально стоим на пороге открытия комнаты, которая создана молодежью для молодежи»

Первые гости комнаты «Игры разума», получив памятные подарки, долго не расходились после открытия – играли в настольные игры, читали книги, опробовали приставку Xbox. Многие выразили желание стать постоянными посетителями и получить читательский билет. Вечером с нашей библиокомнатой ознакомился и.о. Главы Рузаевского района Александр Юткин. В режиме видеосвязи Анастасия Владимировна Бакулина рассказала ему о грантовом проекте «Культура молодых» и пригласила в гости в Пушкинку.