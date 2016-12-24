В Кадошкинском районе работают три образовательных центра «Точка роста»

В новых образовательных центрах «Точка роста» благодаря нацпроекту «Образование» учащиеся Кадошкинских школ могут глубже изучить химию, биологию и физику, проводить исследования и опыты в лабораториях на современном оборудовании.

Центры созданы на базе Адашевской, Латышовской школ и в новом учебном году начал работать на базе Кадошкинской средней школы. «Точка роста» располагается в трех профильных кабинетах, которые оборудованы под школьную и внеклассную деятельность. Занимаются с учащимися преподаватели физики, химии и биологии. Благодаря такой деятельности обучающиеся школы могут всесторонне развиваться, открывая для себя новые возможности.

Руководитель «Точки роста» в Кадошкино Сергей Кузнецов отмечает, что работа центра образования естественно-научной и технологической направленности важна, так как основной ее целью является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся школы в освоении отдельных учебных предметов, программ дополнительного образования, внеурочной, проектной и исследовательской деятельности. Например, руководитель вместе с ребятами исследует водные объекты. С помощью новых лабораторий можно добиться результатов такой работы намного быстрее и качественнее.

Образовательные центры «Точка роста» создаются в малых населенных пунктах страны благодаря нацпроекту «Образование», направленному на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. В «Точках роста» ученики работают на новых современных компьютерах, 3D-принтерах, управляют квадрокоптерами, осваивают шлемы виртуальной реальности. Также школьники могут записаться здесь в различные кружки, научиться играть в шахматы или создать свой собственный медиапродукт.