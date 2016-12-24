Депутаты Госсобрания и члены Правительства Мордовии исполнят желания юных жителей республики

Наркодилеры в тюремных робах
Суд в Мордовии вынес приговор двум заключенным, устроившим торговлю наркотой прямо из колонии
Мордовия участвует во Всероссийской акции «Елка желаний», старт которой в регионе дал Глава республики Артём Здунов – член Генерального совета ВПП «Единая Россия», Исполняющий полномочия Секретаря регионального отделения Партии.
21 декабря «Елка желаний» зажглась и в Государственном Собрании Республики Мордовия. Депутаты и члены кабинета министров приняли участие в благотворительном мероприятии, чтобы поддержать детей из малообеспеченных семей, сирот и детей-инвалидов. Первый шар с заветной мечтой одного из юных жителей республики снял Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, он вручит подарок автору письма в эти предновогодние дни.
«Благодаря «Елке желаний» детские мечты становятся реальностью. Уже несколько лет по инициативе Президента РФ В.В. Путина акция объединяет неравнодушных людей, которые получают уникальную возможность сотворить настоящее новогоднее чудо. Прежде всего, для тех, кто в этом очень нуждается. И главное в этом деле, что ребенок не просто получает подарок, он становится счастливым от исполнения своего заветного желания», - сказал спикер Госсобрания Мордовии РМ.
Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров снял шар с желанием 14-летнего Владимира Кузина. Владимир мечтает получить на Новый год смартфон, и даже указал его модель. «Обязательно встречусь с Владимиром лично и вручу ему подарок», - пообещал Председатель Правительства.
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