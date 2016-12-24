Торбеевская районная больница – участник нацпроекта «Здравоохранение»

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С 2019 года в Торбеевской центральной районной больнице происходят изменения в рамках национального проекта «Здравоохранение». В настоящий момент многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение включает в себя круглосуточный стационар на 93 койки и дневной – на 50 мест, амбулаторно-поликлиническое учреждение, рассчитанное на 450 посещений в смену, 27 ФАПов, отделение «Скорой медицинской помощи». Еще один филиал территориально расположен в сопредельном Атюрьевском районе. Руководит коллективом численностью более пятисот человек главный врач Айсылу Сёмочкина. Команда медиков нацелена на постоянное улучшение качества обслуживания пациентов, повышение собственного профессионального уровня.
Более 3 млн руб. были направлены на строительство ФАПов в селах Виндрей, Куликово, Кажлодка, закупку сервисного управления электронной очередью и запуск аппаратного комплекса, обновление специализированного оборудования, медицинских столов, шкафов, поставку и монтаж навигации.
За счет принципов бережливого производства приведено к современным стандартам детское поликлиническое отделение, в котором созданы все условия для комфортного пребывания. Произведен капитальный ремонт помещений, оснащение их мебелью и товарами для досуга малышей.
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В Мордовии сотрудник полиции спас 11-летнего мальчика, провалившегося под лед
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