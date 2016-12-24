Начался прием заявок на конкурс «Серафимовский учитель — 2021/2022»

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Начался прием заявок на педагогический конкурс «Серафимовский учитель — 2021/2022». Заявку можно отправить до 31 января 2022 года на странице конкурсы.серафим.рф. Проект направлен на повышение общественного статуса и поддержку педагогов, работающих в области духовно-нравственного просвещения.
Для участия принимаются разработки тематических разделов для преподавания учебных предметов, а также программы духовно-нравственного просвещения, включая планы уроков и классных часов, сценарии мероприятий с указанием применяемых дидактических средств и диагностического инструментария.
Традиционно по итогам конкурса проводится конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и проблемы духовно-нравственного просвещения», издается сборник образовательных программ по духовно-нравственному развитию детей и молодежи. Конференция и награждение победителей проходят в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре (село Дивеево Нижегородской области).
Конкурс «Серафимовский учитель» проводится Фондом преподобного Серафима Саровского при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Проект способствует нравственному становлению детей и молодежи, а также позволяет выявлять наиболее эффективные практики и методики в области их просвещения и патриотического воспитания. С 2020 года входит в состав программы «С именем преподобного Серафима Саровского» и реализуется при поддержке паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров».
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