Глава Мордовии исполнил новогоднюю мечту участника Всероссийской акции «Елка желаний» Дмитрия Бояркина

20 декабря Глава Мордовии Артём Здунов встретился с участником Всероссийской акции «Елка желаний» Дмитрием Бояркиным. Восьмиклассник мечтал посетить Москву и увидеть Красную площадь.

Дмитрий проживает с бабушкой и дедушкой в с.Пайгарма Рузаевского района. Старательно учится, увлекается музыкой и рисованием. Он рассказал Артёму Здунову, что всегда мечтал увидеть главную площадь страны и под новый год заполнил заявку на сайте «Елки желаний».

Глава Мордовии в начале декабря дал старт благотворительной акции в регионе, сняв с елки несколько новогодних шаров с детскими мечтами – одна из них принадлежала Дмитрию Бояркину.

«Желания обязательно должны исполняться. На этой неделе все будет организовано. Мы постараемся, чтобы у тебя остались самые лучшие впечатления о Москве. Ты посетишь цирк на Цветном бульваре, Центр космонавтики и авиации, Государственный исторический музей», - сказал Артём Здунов.

Напомним, что в 2018 году Президент России Владимир Путин стал основоположником доброй традиции исполнять желания детей. Благотворительная акция «Ёлка желаний» реализуется в рамках Всероссийского проекта «Мечтай со мной», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».