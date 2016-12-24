В Ичалковском районе открылся кинозал

15 декабря в селе Кемля на базе Центра молодежного досуга открылся кинозал «Рассвет». Это стало возможным благодаря национальному проекту «Культура».

На средства гранта Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии была приобретена система многоканального звука, цифровой мощный проектор, экран, сервер воспроизведения и другое необходимое оборудование для показа фильмов.

Основная цель проекта – возрождение кинопоказа на сельских территориях и в малых городах России. Кинозал позволит не только разнообразить досуг жителей района, но и проводить культурно-просветительские мероприятия с показом патриотических и исторических фильмов.

По условиям соглашения с Фондом кино предпочтение будет отдаваться российским кинофильмам, бюджетная цена билетов позволит сделать эту услугу доступной для всех слоев населения.