В Ичалковском районе открылся кинозал

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15 декабря в селе Кемля на базе Центра молодежного досуга открылся кинозал «Рассвет». Это стало возможным благодаря национальному проекту «Культура».
На средства гранта Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии была приобретена система многоканального звука, цифровой мощный проектор, экран, сервер воспроизведения и другое необходимое оборудование для показа фильмов.
Основная цель проекта – возрождение кинопоказа на сельских территориях и в малых городах России. Кинозал позволит не только разнообразить досуг жителей района, но и проводить культурно-просветительские мероприятия с показом патриотических и исторических фильмов.
По условиям соглашения с Фондом кино предпочтение будет отдаваться российским кинофильмам, бюджетная цена билетов позволит сделать эту услугу доступной для всех слоев населения.
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На съезде «Единой России» рассказали о реализации «Народной программы»
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