В ПФО появится уникальный аудиовизуальный альбом «Музыка Приволжья»

«Музыка Приволжья», - мелодия, написанная самой природой». Приволжский федеральный округ стал первым в стране, где создали свою уникальную мелодию. В основу музыкальной композиции легли преобразованные специалистами Роскартографии значения высот различных географических объектов всех регионов в звуковые колебания. Полученные таким образом 14 отдельных композиций стали единым музыкальным произведением «Музыка Приволжья».

Уже с 20 декабря на региональных телеканалах появятся тизеры – фрагменты композиции, передающие аудиовизуальный облик того или иного региона. А всю красоту музыки и ландшафтов родной земли можно будет увидеть на сайте аппарата полномочного представителя в ПФО http://pfo.gov.ru/. Премьера состоится 27 декабря 2021 года.