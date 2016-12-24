В ПФО появится уникальный аудиовизуальный альбом «Музыка Приволжья»

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«Музыка Приволжья», - мелодия, написанная самой природой». Приволжский федеральный округ стал первым в стране, где создали свою уникальную мелодию. В основу музыкальной композиции легли преобразованные специалистами Роскартографии значения высот различных географических объектов всех регионов в звуковые колебания. Полученные таким образом 14 отдельных композиций стали единым музыкальным произведением «Музыка Приволжья».
Уже с 20 декабря на региональных телеканалах появятся тизеры – фрагменты композиции, передающие аудиовизуальный облик того или иного региона. А всю красоту музыки и ландшафтов родной земли можно будет увидеть на сайте аппарата полномочного представителя в ПФО http://pfo.gov.ru/. Премьера состоится 27 декабря 2021 года.
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