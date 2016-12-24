В России планируется вывести самоуправление на новый уровень

В Госдуму РФ внесен новый законопроект, главной целью которого является повышение ответственности местного самоуправления перед жителями. Это продолжение масштабной работы по созданию в стране сильного института публичной власти.

Разъяснил суть нового законопроекта Глава Темниковского района Сергей Кизим: «Изучил инициативу. Что она дает? Во-первых, повышает ответственность муниципальной власти перед жителями. Полномочия администраций городских округов, районных администраций четко определены. Всем ясно, с кого и что спрашивать. Во-вторых, упрощается процедура отстранения от должности руководителей муниципальных образований, глав городов при невыполнении ими целевых показателей и т. д. Ротация кадров в этом случае может происходить быстрее, не только от выборов до выборов».

Также проект федерального закона устанавливает перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного самоуправления и полномочий, которые могут быть перераспределены на региональном уровне.

«Законопроект урегулирует обязанности, которые лежат на администрациях районов и населенных пунктов, благодаря чему между ними больше не возникнет конфликтов при выяснении зон ответственности, – рассказывает член Общественной палаты РМ, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды, вопросам местного самоуправления, развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Дмитрий Массеров. – А значит, и население будет четко понимать, с кого требовать решения определенных проблем. Также законопроект поможет устранить путаницу между органами местного самоуправления и региональными органами власти. Если понадобится оптимизировать обеспечение интересов населения, руководство региона сможет перераспределять полномочия в конкретном муниципальном образовании, если они не относятся к неотъемлемым. Проще говоря, взаимодействие местного самоуправления и граждан станет эффективнее, а жизнь в регионах лучше».

«Местные власти будут оперативнее реагировать на обращения жителей и удовлетворять их просьбы, – говорит член Общественной палаты РМ Ольга Филеткина. – А постепенный переход к новой системе позволит избежать хаоса в рядах местного самоуправления. Основные положения законопроекта вступят в силу с 1 января 2023 года, а одноуровневая организация будет вводиться постепенно в течение шести ближайших лет».