Накануне Нового года в селе Покровские Селищи откроется Культурно-досуговый центр

30 декабря 2021 года состоится открытие нового здания Дома Культуры в селе Покровские Селищи Зубово-Полянского района Мордовии. В настоящий момент здесь проводятся заключительные отделочные работы.

Возведение культурно-досугового центра в селе стало возможным благодаря национальному проекту «Культура», одним из приоритетных направлений которого является строительство, реконструкция и капитальный ремонт сельских учреждений культуры.

В здании, помимо зрительного зала, разместится библиотека и специализированные аудитории для кружковой и методической работы.