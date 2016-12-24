Накануне Нового года в селе Покровские Селищи откроется Культурно-досуговый центр

В Мордовии подвели итоги конкурса «Студент года – 2021»
Награды были вручены в 21 номинации
30 декабря 2021 года состоится открытие нового здания Дома Культуры в селе Покровские Селищи Зубово-Полянского района Мордовии. В настоящий момент здесь проводятся заключительные отделочные работы.
Возведение культурно-досугового центра в селе стало возможным благодаря национальному проекту «Культура», одним из приоритетных направлений которого является строительство, реконструкция и капитальный ремонт сельских учреждений культуры.
В здании, помимо зрительного зала, разместится библиотека и специализированные аудитории для кружковой и методической работы.
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Награды были вручены в 21 номинации
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