Десятки миллионов ущерба
Директор Саранского электролампового завода получил срок за махинации
Директор Саранского электролампового завода получил срок за махинации
В Мордовии суд вынес решение по уголовному делу директора Саранского электролампового завода Александра Новикова. Он обвинялся в многомиллионных махинациях с кредитами и субсидиями. Следствие доказало, что 62-летний промышленник в свое время «схимичил» с банковским кредитом на 200 миллионов рублей, а затем выманил из казны безвозмездную субсидию под этот же кредит.
В 2012 году Новиков подал заявку в местный филиал «Россельхозбанка» на кредит для своего завода в 200 миллионов рублей. К этой заявке прилагались бухгалтерская отчетность и другие документы. Вся суть в том, что эти бумаги содержали липовые сведения о стоимости активов предприятия, а фактическое финансовое положение было изрядно приукрашено. В банке документы особо проверять не стали и выдали Саранскому электроламповому заводу нужные 200 миллионов рублей. Следствие считает, что Новиков распорядился деньгами по своему усмотрению, при этом за кредит СЭЛЗ не смог полностью расплатится – «зависли» более 60 миллионов рублей.
Потом Новиков решил поживиться еще и за счет казны. По его указанию были подготовлены и направлены в Министерство торговли и предпринимательства РМ фиктивные документы о полном использовании заводом по целевому назначению полученного того самого кредита на 200 миллионов рублей. На основании этих бумаг СЭЛЗ неправомерно получил из бюджета 47,5 миллионов рублей в качестве субсидий на возмещение части кредитных затрат.
В деле фигурирует и еще один эпизод с бумажными махинациями при получении субсидий из казны. В 2016 году Александр Новиков от имени завода предоставил в Министерство торговли РМ фиктивные документы о приобретении нового оборудования для развития и модернизации производства. Тогда СЭЛЗ снова получил из республиканского бюджета 5 миллионов рублей в качестве субсидий.
Когда в 2019 году все эти «фокусы» выплыли наружу, директор завода не стал ни в чем признаваться и до последнего отрицал свою вину. В результате суд приговорил промышленника к 6 годам колонии общего режима, а также к штрафу в 900 тысяч рублей. При этом, был удовлетворен гражданский иск Минторговли республики к Новикову на 52,5 миллиона рублей.
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Директор Саранского электролампового завода получил срок за махинации
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