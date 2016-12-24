В Рузаевке при пожаре в частном доме погибли трое мужчин

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Как сообщает МЧС по РМ, в 5 часов утра 15 декабря в пожарно-спасательную службу города Рузаевка поступило сообщение о пожаре в частном доме по улице Пушкина. Пожарных вызвал сосед, когда увидел дым и блики пламени в окне строения. Мужчина попытался зайти внутрь самостоятельно, но не смог из-за сильного задымления.
По прибытию пожарно-спасательных подразделений открытого горения дома не наблюдалось, пламя распространилось только в одной комнате. В ней сотрудниками МЧС были найдены тела трех погибших мужчин – 45-и и 50-лет, год рождения еще одного устанавливается.
По словам местных жителей, жильцы вели асоциальный образ жизни. Дом отапливался с помощью самодельного обогревателя.
Следователи СК в настоящее время осматривают место происшествия. При осмотре тел погибших признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, пожар мог произойти от самодельного электрооборудования, которым отапливалось жилище.
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