Жители Мордовии смогут подавать документы для рассмотрения мировыми судьями в электронном виде

В этом году более 250 социально значимых объектов республики подключили к интернету в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика».

В результате проведенной работы в районах Мордовии появилась техническая возможность обеспечения жителей и организаций, в первую очередь социально значимых, широкополосным доступом к интернету. Среди них образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, пожарные части и пожарные постов региона.

Кроме того по нацпроекту разработана и согласована региональная схема подключения участков мировых судей республики к государственной автоматизированной системе «Правосудие». Сервис позволит гражданам подавать документы для рассмотрения в электронном виде через портал «Электронное правосудие» и присутствовать в заседаниях в режиме видеоконференцсвязи.