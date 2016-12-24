Жители Мордовии смогут подавать документы для рассмотрения мировыми судьями в электронном виде

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В этом году более 250 социально значимых объектов республики подключили к интернету в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика».
В результате проведенной работы в районах Мордовии появилась техническая возможность обеспечения жителей и организаций, в первую очередь социально значимых, широкополосным доступом к интернету. Среди них образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, пожарные части и пожарные постов региона.
Кроме того по нацпроекту разработана и согласована региональная схема подключения участков мировых судей республики к государственной автоматизированной системе «Правосудие». Сервис позволит гражданам подавать документы для рассмотрения в электронном виде через портал «Электронное правосудие» и присутствовать в заседаниях в режиме видеоконференцсвязи.
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