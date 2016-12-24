Рузаевская детская школа искусств развивается в рамках нацпроекта «Культура»

В 2021 году Детская школа искусств Рузаевского района стала участником национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда» по капитальному ремонту, реновации детских школ искусств.

Здание было построено в 1966 году, и капитального ремонта здесь не проводилось уже 55 лет. По проекту полностью отремонтирована кровля, заменена электропроводка и произведены косметические работы: покраска, укладка напольных покрытий.

- У нас 297 учащихся, которые занимаются по восьми отделениям, в том числе исполнительское, хореографическое и вокальное искусство, - говорит директор школы Оксана Жаворонкова. - Разумеется, новые помещения – это и вдохновение к творчеству, и более комфортные условия для занятий. В учреждении 19 учебных классов, концертный зал и административные помещения.

Кроме того школа стала участником федерального проекта «Цифровая культура» по оснащению виртуальными концертными залами. Формат такого зала позволит в онлайн-режиме обеспечить жителям посещение федеральных и региональных культурных мероприятий.