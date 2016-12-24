В Ичалковском техникуме развиваются новые направления дополнительного образования

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в Ичалковском районе реализуются дополнительные общеразвивающие программы по танцевальному спорту и резьбе по дереву. По обоим направлениям открыто 180 мест для учащихся 13-18 лет.

«Обучение по программам сейчас проходят ребята из Ичалковской, Рождественской и Оброченской школ, студенты-первокурсники техникума, говорит заместитель директора по учебно-воспитательной работе Т. П. Марушева. – Каждая группа занимается раз в неделю. По будням занятия проходят после уроков, в субботу – в первой половине дня. Новые направления школьники и студенты осваивают в течение года».

Для занятий танцевальным спортом в колледж закуплены зеркала, хореографический станок, костюмы и необходимый спортивный инвентарь на сумму более 600 тысяч рублей. Преподаватель музыкально-эстетических дисциплин Т. А. Белосумова занимается с ребятами не только танцевальным спортом, но и рассказывает о его стилях, учит общеразвивающим упражнениям, элементам оздоровительной гимнастики.

Программу «Резьба по дереву» школьники и студенты осваивают под руководством преподавателя художественно-эстетических дисциплин А. В. Шестакова. Они познают азы геометрической и плоско-рельефной резьбы, развивают творческое мышление, расширяют кругозор. В колледж в рамках программы поступили новые плотницкие инструменты и инструменты для резьбы, деревообрабатывающий станок, пиломатериал и другие инструмент почти на 300 тысяч рублей.

Кроме того весной на базе учреждения открылся Центр обучения по компетенции «Дошкольное воспитание». Пройти курсы повышения квалификации, переподготовку или получить новую специальность здесь могут люди, ищущие работу через центр занятости населения, в том числе предпенсионеры, мамы в декретном отпуске и неработающие мамы дошкольников. Центр открыт в рамках проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».