Студенческие отряды Мордовии вошли в ТОП 3 Всероссийского проекта «Полар»

7 декабря завершился финальный этап Всероссийского фестиваля «GAME_ПОЛАР», где педагогический отряд из Мордовии завоевал бронзу и победил в двух номинациях.

Всероссийский фестиваль педагогических отрядов «GAME_ПОЛАР» проводится с 2004 года в целях обучения игровым технологиям и обмена опытом между педагогическими отрядами России. Его организаторами в этом году стали Российский Союз Молодежи и Кубанский Государственный Технологический Университет.

Заочный этап стартовал в октябре, и по его итогам студенческий педагогический отряд «Единение» Саранского кооперативного института вошел в тройку лидеров, получив путевку в финал.

Заключительный очный этап фестиваля прошел в Москве с 1 по 7 декабря 2021 года. Ребята из 147 регионов России боролись за звание лучших - проходили образовательные мастер-классы, организовывали и проводили творческие мероприятия, разрабатывали и реализовывали игровые программы. Участниками было выполнено более 840 заданий, разработано более 45 мероприятий, в которых участвовали свыше 1000 детей и подростков страны. Фестиваль в кратчайшие сроки собрал более 326 тысяч просмотров в социальной сети Tiktok.

СПО «Единение» СКИ РУК в финале занял 3 место и выиграл в номинациях «Лучшая творческая программа» и «Лучшая визитная карточка».

«Студенческие отряды из Мордовии известны в России своим профессиональным педагогическим мастерством и высоким уровнем творчества. Для СПО «Единение» победа в фестивале ещё одно признание на уровне России, в активе ребят уже есть победа во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Труд-Крут» в 2019 году.

Поздравляем ребят с бронзой и гордимся их успехами!», - прокомментировал командир МООО «РСО» Приволжского федерального округа Алексей Нагин.