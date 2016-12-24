В поселке Атяшево в 2022 году благоустроят еще одну дворовую территорию

Социум

Работы по благоустройству  дворовой территории дома № 18 Микрорайона № 2 проведут в поселке Атяшево в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Атяшевский район последние 5 лет активно участвует в государственной программе «Формирование современной городской среды».

Общая стоимость работ по благоустройству двора составляет порядка 4,9 млн. рублей. В соответствии с дизайн-проектом на данной территории появятся новый дворовый проезд, тротуар, парковка для автомобилей и детская игровая площадка.

Цели нацпроекта «Жилье и городская среда» — обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, повышение комфортности общественных пространств и создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.

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