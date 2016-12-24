Владимиру Грибанову облегчили «режим»

Штрафные санкции
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По информации Ленинского районного суда Саранска, председателю правления «КС Банка» Владимиру Грибанову в ходе закрытого судебного заседания чуть облегчили «режим».
Как известно, видный деятель республики обвиняется в фальсификации финансовых документов своего банка (группой лиц по предварительному сговору). Это делалось, чтоб не нарваться на отзыв лицензии. Но уловки с отчетностью всплыли наружу, лицензию Центральный Банк России все равно отобрал, а у родной для Владимира Грибанова финансовой структуры образовалась перед вкладчиками большая задолженность.
В начале октября в отношении банкира была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Сам Владимир Грибанов вины с себя не снимает и признает, что в связи с фальсификацией финансовых документов размер недосозданного резерва банка по ссудам составил свыше 95 миллионов рублей. Он даже публично пообещал урегулировать эти финансовые вопросы.
В судебном заседании следователь и прокурор намеривались сохранить статус-кво в вопросе о мере пресечения. В свою очередь, Грибанов и его адвокат просили расширить перечень свобод, и в частности - не устанавливать запрет на использование средств связи.
В итоге, Владимиру Грибанову сохранили запрет на общение с подозреваемыми, обвиняемыми и свидетелями по уголовному делу, обязав незамедлительно являться по вызовам следователя или суда. Но при этом отменили запрет на выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает, а также разрешили пользоваться связью и интернетом.
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В России могут ужесточить наказания за повторные нарушения водителями ПДД
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