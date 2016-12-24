Биологический след
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Медицинские учреждения Мордовии продолжают пополняться новым оборудованием по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Например, в Атяшевскую районную больницу поступила машина «скорой помощи», став шестой в автопарке, и передвижной маммограф.
Также закуплен офтальмологический автоматический рефрактометр, жесткий риноскоп, тонометр офтальмологический с питанием от батареи и три дефибриллятора внешних автоматических для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи.
Атяшевская районная больница осуществляет медицинскую помощь населению района. В составе лечебного учреждения – круглосуточный стационар на 55 коек, где получают лечение больные реанимационного, хирургического, терапевтического, гинекологического, детского, паллиативного отделений. В дневном стационаре 25 койко-мест. Функционирует поликлиническое отделение и отделение «скорой помощи».
В районе действуют 30 ФАПов.
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В Саранске ограбившего 16 летнюю девушку преступника вычислили по результатам экспертиз
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