Медицинские учреждения Мордовии продолжают пополняться новым оборудованием по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Например, в Атяшевскую районную больницу поступила машина «скорой помощи», став шестой в автопарке, и передвижной маммограф.

Также закуплен офтальмологический автоматический рефрактометр, жесткий риноскоп, тонометр офтальмологический с питанием от батареи и три дефибриллятора внешних автоматических для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи.

Атяшевская районная больница осуществляет медицинскую помощь населению района. В составе лечебного учреждения – круглосуточный стационар на 55 коек, где получают лечение больные реанимационного, хирургического, терапевтического, гинекологического, детского, паллиативного отделений. В дневном стационаре 25 койко-мест. Функционирует поликлиническое отделение и отделение «скорой помощи».

В районе действуют 30 ФАПов.