Жителей Ковылкинского района спасает санитарная авиация

Социум

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» на страже здоровья ковылкинских пациентов находится санитарная авиация. Один из полетов состоялся в середине ноября.

Для посадки и взлета техники на территории ГБУЗ РМ «Ковылкинская ЦБ» подготовлена специальная площадка. До мелочей выверены действия персонала по доставки пациента до вертолета, погрузки в воздушное судно и подготовки его к перелету.

Оборудование на борту позволяет тщательно следить за здоровьем пациентов во время полета. С октября вертолет переправил шесть экстренных пациентов из районной больницы.

- То, что меня экстренно переправили на лечение в республиканское медицинское учреждение на вертолете, я осознала гораздо позже, - говорит одна из больных. – В эти минуты для меня все было словно в тумане, счет моей жизни шел на часы. Я очень благодарна ковылкинским медикам, ни на минуту меня не оставили. Быстро было принято решение о необходимости вызова санитарной авиации. Врачи, носилки, вертолет, полет.… Все было словно во сне. Сейчас я уже иду на поправку и мне страшно представить, что могло быть, если бы, благодаря оперативной доставке, мне не была бы оказана необходимая помощь.

«Воздушная скорая» более чем в два раза быстрее обычной доставляет пациентов для получения экстренной медицинской помощи. И это еще одно весомое достижение нацпроекта «Здравоохранение».

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