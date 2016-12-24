Атяшевские школьники изучают «Агроэкологию»

В рамках национального проекта «Образование» для обучающихся Атяшевской СОШ проводятся занятия по агроэкологии. Направление знакомит школьников с современными технологиями растениеводства и животноводства, основами агроэкологии, цифровизации сельского хозяйства.

Для обучения школьников в кружке «Агроэкология» учреждение закупило современное оборудование – цифровой микроскоп, интерактивную панель, компьютеры, садовый инвентарь и многое другое. В перечень оборудования, поступившего в школу, вошло 30 наименований, на сумму около 400 тысяч рублей. Закупка и поставка стала возможной благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка».

Тематические занятия по изучению естественных наук, флоры и фауны родного края с 1 сентября посещают 75 детей.

- Благодаря полученному оборудованию уровень знаний и интерес школьников к естественно-научным дисциплинам должен повыситься, - поделилась педагог Любовь Самонова. - Оборудование очень современное, вместе со старшеклассниками мы пробуем в нем разобраться.

На занятиях учащиеся эковизором проверяют воду из домашних колодцев и некоторых родников района, и овощи из школьной столовой на нитраты. В набор для выращивания биологических культур с автоматизированным контролем параметров посадили семена чечевицы.