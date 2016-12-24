В Торбеевском районе продолжается реконструкция дома культуры

Социум

В рамках реализации национального проекта «Культура» в поселке Торбеево продолжается реконструкция районного Дома культуры общей площадью 1821 кв. м. На первый этап масштабной модернизации из федерального бюджета выделено более 44 млн рублей. Всего же проектно-сметная стоимость работ составит 104 млн рублей. Тендер выиграло ООО «Строитель» из Зубово-Полянского района.

Летом этого года завершено возведение кровли, установлены новые вытяжные системы. В качестве дополнительного источника электрической энергии закуплена мобильная генераторная установка. Смонтированы электропроводка и санитарно-техническая канализация. Произведены пуско-наладочные работы отопительной системы,  запущен в эксплуатацию водопровод, отделаны плиткой стены санузлов. Новый архитектурный облик приобрел фасад – появились новые витражи.

После проведения масштабной модернизации новый вид приобретет концертный зал, будет закуплено новое современное сценическое, световое, звуковое и технологическое оборудование, переоснащены кабинеты для работы клубных формирований. В районном ДК будут созданы все условия для раскрытия творческого потенциала людей, и  предоставлены возможности для проведения различных культурных мероприятий.

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