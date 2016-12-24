Жителей Старошайговского района переселят из аварийных домов в новое жилье до конца года

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в селе Старое Шайгово для переселения из аварийного фонда построено 900 квадратных метров жилплощади. Сдан в эксплуатацию двухэтажный дом на 8 квартир на улице Ленина в райцентре напротив магазина «Меркурий». Рядом возведен еще один жилой дом на 9 квартир. Оба дома будут заселены до конца года.

Кроме того в селах Новой Александровке и Летках Старошайговского района функционируют новые фельдшерско-акушерские пункты, оснащенные самым современным оборудованием, возведенные по национальному проекту «Здравоохранение». В новых ФАПах созданы все условия для эффективной работы не только местных фельдшеров, но и выездных бригад узких специалистов.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» капитально отремонтирована автодорога от федеральной автотрассы до села Новое Акшино. В нормативное состояние приведены дороги от Шувар до Нагаева Кадошкинского района, от Мельцан в направлении Новой Федоровки. Такое же обновление произошло на дороге Шигонь – Говорово протяженностью чуть более трех километров и стоимостью 29,4 млн рублей. Качественно обновились дороги по улицам Кирова, Советской в Старом Шайгове. Частично отремонтированы дороги по улицам Энергетиков и Гагарина. Дорожные работы будут продолжены и дальше.

Также в рамках нацпроекта «Культура» капитально отремонтирован сельский дом культуры в Богдановке. Сейчас здесь функционируют зрительный зал на 97 посадочных мест с новыми удобными креслами, студия звукозаписи, отдельный гардероб, гримерка с костюмерной, современное музыкальное оборудование, спортивные тренажёры и разные настольные игры.