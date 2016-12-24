В Ромодановском районе отремонтировали дорогу до села Пушкино

Оперштаб
В республике растет количество тяжелых больных коронавирусом
Завершился капитальный ремонт автодороги от трассы г. Саранск – п. Ромоданово – с. Б. Игнатово до центра села Пушкино Ромодановского района. Автодорога приведена в нормативное состояние благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчик работ - ООО «Лидер» г. Пенза.
Теперь в селе новая дорога, тротуар около школы. Стоимость ремонта дороги протяженностью 1,36 км составила 15 миллионов рублей, выделенные из федерального и республиканского бюджетов.
Поделиться в соц. сетях:
В республике растет количество тяжелых больных коронавирусом
Глава Мордовии Артём Здунов посетил музей имени С.Д. Эрьзи, где открылась выставка работ мастера из собрания Русского музея
Первые машины уже прибыли в регион
В Мордовии представительницы цыганской народности попались на хищении более 200 тысяч рублей у пожилых женщин
В Саранске прошло заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением новой коронавирусной инфекции
Глава республики Артём Здунов поздравил работников сельского хозяйства Мордовии с профессиональным праздником
В онлайн-финале конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» проект студентки из Саранска стал одним из победителей
На скамью подсудимых сядет один из сотрудников фирмы «газовщиков», наживавшихся на пожилых жителях Мордовии
Двумя компонентами вакцины от коронавируса привито 69% взрослого населения Мордовии
Бывшая учительница из Рузаевки Светлана Юртайкина предстала перед судом за кражу ювелирных украшений у школьников