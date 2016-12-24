В Ромодановском районе отремонтировали дорогу до села Пушкино

Социум

Завершился капитальный ремонт автодороги от трассы г. Саранск – п. Ромоданово – с. Б. Игнатово до центра села Пушкино Ромодановского района. Автодорога приведена в нормативное состояние благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчик работ - ООО «Лидер» г. Пенза.

Теперь в селе новая дорога, тротуар около школы. Стоимость ремонта дороги протяженностью 1,36 км составила 15 миллионов рублей, выделенные из федерального и республиканского бюджетов.

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