В Ромодановском районе отремонтировали дорогу до села Пушкино

Завершился капитальный ремонт автодороги от трассы г. Саранск – п. Ромоданово – с. Б. Игнатово до центра села Пушкино Ромодановского района. Автодорога приведена в нормативное состояние благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчик работ - ООО «Лидер» г. Пенза.

Теперь в селе новая дорога, тротуар около школы. Стоимость ремонта дороги протяженностью 1,36 км составила 15 миллионов рублей, выделенные из федерального и республиканского бюджетов.