В Ичалковском районе начался монтаж модульной амбулатории

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в селе Береговые Сыреси Ичалковского района начался монтаж новой модульной врачебной амбулатории. Сейчас сельская здравница обслуживает более 1600 человек и располагается в старом здании на улице Кооперативной. С завершением строительства амбулатория «переедет» в центр села. Местные жители смогут получать качественные медицинские услуги, не выезжая за пределы населённого пункта.

К месту монтажа уже подведены необходимые коммуникации и смонтировано восемь модулей. Площадь нового здания составит более 200 квадратных метров. Медицинская помощь здесь будет оказываться в максимально комфортных условиях. Амбулатория будет оснащена всем необходимым медицинским оборудованием и мебелью, а также подключена к единой комплексной медицинской информационной системе, в которой работают все медицинские учреждения региона.

Развитие системы первичной медико-санитарной помощи — одно из главных направлений нацпроекта «Здравоохранение». Оно предусматривает строительство фельдшерско-акушерских пунктов и мобильных медицинских комплексов, а также организацию ежегодных профилактических медосмотров.