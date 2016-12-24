ОНФ оценит эффективность принимаемых мер по организации работы первичного звена здравоохранения

Социум

С 2021 года в России реализуется масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения. Задачи программы амбициозны: ликвидация кадрового дефицита, усовершенствование материально технической базы учреждений, в том числе приобретение 19 тыс. единиц автотранспорта, 88 тыс. единиц медицинского оборудования, капитальный ремонт, реконструкция и строительство более 10 тыс. объектов.

Чтобы выявить «острые углы» первичного здравоохранения Общероссийский народный фронт проводит анкетирование медицинских работников.

В ходе заполнения онлайн-опроса респондентам будет предложено ответить на вопросы об удовлетворенности работой, нагрузке, оценить пользу от внедрения цифровых технологий в здравоохранение. Отдельный блок анкеты будет посвящен вопросам условий работы: необходимости ремонта рабочего помещения, здания, закупки и замены медицинского оборудования и автомобилей.

Результаты опроса будут обработаны и направлены в Правительство Российской Федерации и Администрацию Президента Российской Федерации.

Принимая участие в опросе, Вы вносите личный вклад в повышение доступности и качества оказания медицинской помощи в первичном звене здравоохранения.

Ссылка на опрос: https://nk.onf.ru/surveys/Medical_professionals_about_problems2

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