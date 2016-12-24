В Кадошкинском районе предприниматели получают поддержку государства

Социум

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» 12 жителей Кадошкинского района заключили социальный контракт на 250 тысяч рублей – воспользовались мерой поддержки для осуществления предпринимательской деятельности. Контракт направлен на развитие малого бизнеса и поощрение инициативы людей. Финансовую помощь от государства можно направить для развития различных видов деятельности: открыть булочную, парикмахерскую, столярный цех, ателье, организовать спортивный клуб или театральную студию.

Так Наиля Егорькина из села Латышовка получила 250 тысяч рублей на развитие животноводства. На эту сумму приобретены корова, корма, есть компактная домашняя мельница для перемола зерна. Молочная продукция из личного подсобного хозяйства Наили Егорькиной реализуется в селе Латышовка и в поселке Кадошкино.

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