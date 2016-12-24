На лидирующих позициях

Глава республики Артём Здунов поздравил работников сельского хозяйства Мордовии с профессиональным праздником

Глава Мордовии Артём Здунов 19 ноября принял участие в торжественном собрании, посвящённом Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Мероприятие проходило в Большом зале Дома Республики с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.



К праздничному мероприятию в режиме видеоконференции были подключены все районы республики, где в студиях собрались работники аграрной отрасли.



Глава Мордовии приветствовал участников торжественного собрания, а в их лице и всех представителей АПК региона.



«Дорогие труженики агропромышленного комплекса нашей республики! Сегодня очень важный праздник. Я считаю, что праздник хлеба и тех, кто работает на земле, кто нас кормит, – это основа из основ любого общества. Можно написать программу, можно работать по любым производственным планам, но каждый день мы встаем и думаем о хлебе насущном - думаем, как накормить свои семьи, как накормить наше общество, - отметил Артём Здунов. - Слава Богу, есть люди, которые не только сами занимаются этим, но и выращивают огромные династии, они остаются в отрасли, никуда не уезжают, работают на земле, развивают свой бизнес. Для нас это - Божья благодать, что именно в Мордовии создана такая атмосфера».



Глава Мордовии подчеркнул, что даже в непростых, засушливых условиях этого сезона в республике собран неплохой урожай в сравнении с соседними регионами. Стабильный рост демонстрирует отрасль животноводства. «Мордовия привыкла к лидерству в стране по производству яиц. В этом году мы вышли на первое место в России по производству молока, - добавил Глава республики. - Ряд новых проектов у нас будет реализован в Дубенском районе, что позволит выйти на передовые позиции в области молочного производства».

Артём Здунов отметил успехи, достигнутые перерабатывающей отраслью. Так, Мордовия производит почти треть всего объема колбасных изделий, которые выпускаются в Приволжском федеральном округе. Предприятие «Тепличное» в этом году планирует собрать более 30 тысяч тонн овощей, будет развиваться производство цветов в Кадошкинском районе.

Затронул Глава Мордовии и тему развития экспортного потенциала. «Соответствующие задачи поставлены Правительством России. Хочу отметить, что 32 страны мира работают напрямую с Мордовией. Это тоже огромный показатель. Я хотел бы отметить МПК «Атяшевский», который за год увеличил объем экспортной продукции более чем в 20 раз, птицефабрику «Чамзинскую» - в 2 раза. Активно работает на экспорт «МордовАлкоПром», консервный завод «Саранский» и «Рузово». Вы понимаете насколько это перспективное направление в борьбе за потребителя», - сказал он.

В этом году в республике началась большая работа по созданию пищевого кластера. «Мы серьезно занялись взаимодействием с научными организациями федерального уровня. Вместе с наукой, вместе с производственниками надо занимать этот глубоко маржинальный рынок. Большая и амбициозная задача, но без нее дальше двигаться нам будет очень сложно. Конкуренция растет», - сосредоточил внимание участников мероприятия Артём Здунов.



В текущем году планируется экспортировать 67 тысяч тонн сельхозпродукции на сумму 35 млн. долларов США. «Нам дана установка выйти на сумму 60 млн. долларов США, но дело не в этом, а в рынках сбыта, в средствах, которые в республику поступают, которые мы можем направить на улучшение качества жизни, - отметил Глава Мордовии. - Безусловный приоритет – повышение качества жизни сельчан. Мы участвуем во многих проектах. Мы рассчитываем и на социальную поддержку бизнеса. Я ее постоянно вижу. Тех средств, которые мы привлекаем из федерального центра, которые добавляет республиканский бюджет, конечно, недостаточно. Здесь постоянно нужно плечо сельхозтоваропроизводителей, наших производственников. Проходя по новым улицам, осматривая новые дома, видя программы, хочу сказать большое вам спасибо! Лично убедился, что каждый из вас вносит в это большой вклад!»



Также Глава Мордовии обратил внимание на производство органического сырья и удобрений. «У нас есть соответствующее поручение Президента России, и Мордовия определена центром производства органических продуктов. Надо решать эту непростую задачу, думать, какие ниши мы можем занять. Вместе мы сможем это сделать!» - подчеркнул он.



Артём Здунов напомнил о и важности развития малых форм хозяйствования.



В рамках торжественного мероприятия состоялось награждение работников отрасли государственными наградами.



В том числе Указом Главы Республики Мордовия за особо выдающиеся заслуги в развитии агропромышленного комплекса орденом Славы I степени награжден Сиушов Сергей Иванович – генеральный директор птицефабрики «Чамзинская» Чамзинского района.

За выдающиеся заслуги в развитии агропромышленного комплекса республики орденом Славы II степени награжден Сидоров Евгений Николаевич – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «МордовАлкоПром».

Орденом Славы II степени награжден Ютяев Николай Всеволодович – управляющий товариществом на вере «Общество с ограниченной ответственностью «Мордовское агропромышленное объединение и компания» Ромодановского муниципального района.

За огромный вклад в развитие агропромышленного комплекса республики орденом Славы III степени награждена Декасова Любовь Юльевна – технолог цеха инкубации по птице бройлер Птицефабрики «Чамзинская» Чамзинского муниципального района.

Орденом Славы III степени награжден Новичков Петр Иванович – тракторист общества с ограниченной ответственностью «Агросоюз» Рузаевского муниципального района.

Орденом Славы III степени награжден Овечкин Михаил Александрович - директор общества с ограниченной ответственностью «Авангард» Рузаевского муниципального района.

Орденом Славы III степени награждена Резчикова Александра Кузьминична – глава крестьянского (фермерского) хозяйства, деревня Козловка Темниковского района.

Орденом Славы III степени награжден Салмов Николай Геннадьевич – директор общества с ограниченной ответственностью «Саранский элеватор».

Также работников аграрной отрасли поздравили Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, Председатель Правительства РМ Владимир Сидоров, Министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Александр Кечайкин.