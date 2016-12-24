31 октября в Чамзинском районе Мордовии в столкновении двух автомашин «Мицубиси Лансер» погибла 22-летняя девушка. По данным дорожных полицейских, ДТП произошло ранним утром 31 октября на автодороге Саранск-Сурское-Ульяновск. 26-летний молодой человек, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер 1.8», проявил невнимательность, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной «Мицубиси Лансер 1.6» под управлением 55-летнего водителя. В результате ДТП 22-летняя пассажир «Мицубиси Лансер 1.8» скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водители обоих транспортных средств с различными травмами госпитализированы, у них взята кровь на анализ.