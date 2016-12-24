В Атяшевском районе капитально ремонтируются дороги

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в поселке Атяшево завершились работы по капитальному ремонту автодороги по ул. Ленина. Согласно проектной документации, стоимость дорожных работ составила 7,9 млн рублей, из которых 400 тысяч были выделены Атяшевским городским поселением.

Дорожные строители проложили новое асфальтобетонное покрытие протяженностью 1005 метров, обустроили обочины, отремонтировали существующие автостоянки, в том числе около Детского сада №1.

Также после капитального ремонта открыта дорога по пер. Школьный (от ул. Центральная до Комсомольского парка, республиканской автотрассы). Важность данного объекта объясняется тем, что дорога ведет к зданию ПСШ-1, Дворцу спорта, с другой стороны - Детскому саду №2 и торговым объектам. Подлежащее реконструкции дорожное полотно имеет протяженность 930 метров.