В Атяшевском районе капитально ремонтируются дороги

Новый цикл
Мордовия представила на защиту семь прорывных проектов развития региона
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в поселке Атяшево завершились работы по капитальному ремонту автодороги по ул. Ленина. Согласно проектной документации, стоимость дорожных работ составила 7,9 млн рублей, из которых 400 тысяч были выделены Атяшевским городским поселением.
Дорожные строители проложили новое асфальтобетонное покрытие протяженностью 1005 метров, обустроили обочины, отремонтировали существующие автостоянки, в том числе около Детского сада №1.
Также после капитального ремонта открыта дорога по пер. Школьный (от ул. Центральная до Комсомольского парка, республиканской автотрассы). Важность данного объекта объясняется тем, что дорога ведет к зданию ПСШ-1, Дворцу спорта, с другой стороны - Детскому саду №2 и торговым объектам. Подлежащее реконструкции дорожное полотно имеет протяженность 930 метров.
Поделиться в соц. сетях:
Мордовия представила на защиту семь прорывных проектов развития региона
Глава РМ Артём Здунов и заместитель Министра юстиции РФ Али Алханов осмотрели в Ромоданове центр исправительных работ
«Черные рыболовы» добывали в Мордовии стерлядь под прикрытием полицейского
В Саранске состоялась первая сессия Госсобрания РМ нового созыва
Также Управление Роспотребнадзора по РМ определит категории граждан, для которых будет введена обязательная вакцинация
Из Мордовии на военную службу осенью планируется отправить около 600 новобранцев
Молодой парень выманивал деньги у пенсионерок под предлогом «отмазки» внуков от «статьи за ДТП»
В Мордовии с 18 октября подомовой обход начнут 1445 переписчиков
Осенние каникулы в Мордовии начнутся 25 октября, на «удаленку» переводятся непривитые пожилые работники
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил возможности саранского завода по производству оптического волокна